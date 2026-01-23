Karaismailoğlu'ndan Vali Şahin'e Ziyaret - Son Dakika
Karaismailoğlu'ndan Vali Şahin'e Ziyaret

23.01.2026 11:22
Adil Karaismailoğlu, Vali Tahir Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi ve turizm vurgusu yaptı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Karaismailoğlu, Valilik makamında bir araya geldiği Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Şahin'in kadim şehre güzel hizmetler vereceğini belirten Karaismailoğlu, kendilerinin de şehrin gelişmesi doğrultusunda tam destekte bulunacaklarını söyledi.

Trabzon'un dinamik bir şehir olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, kentin birinci gündeminin ise turizm olduğunu aktardı.

Bugün başlayacak Uzungöl Kış Festivali için çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde oldukça bir etki yarattı. İnşallah bunlar devam edecek. Turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen hafta da büyükelçiler şehrimizdeydi. Çok önemli ve güzel bir toplantı oldu." dedi.

Karaismailoğlu, Trabzon'daki yatırımların da yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Başlanmış ve başlayacak işler var. Dört bir yanda hareketlilik var. Bu hareketliliği sağlamak, şehrimize avantaja çevirmek de bizim görevimiz. Güzel işlerin takipçisi olacağız. Sonuçta amaç şehrimizin gelişmesi, büyümesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması. El birliğiyle güzel işleri beraber yapacağız. Trabzon'da yapılan her iş sadece Trabzon'da kalmıyor. Bu komşu illere de çok önemli katkılar sağlıyor ve Türkiye'nin her tarafından yakından takip ediliyor. O yüzden Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmak zorunda, olmaya da devam edecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tahir Şahin, Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

