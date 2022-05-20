Karakaya Baraj Gölü'nde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Karakaya Baraj Gölü'nde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı

20.05.2022 14:27

Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Yazın artan boğulma vakalarına müdahale amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Karakaya Baraj Gölü'nde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarını alan ekipler, kısa sürede olay yerine hareket ederek kayıp kişiyi aramaya başladı.

Kayıp kişiyi bulan ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaralıyı bota aldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, kentte çok sayıda baraj, göl ve gölet olduğunu, yaz aylarının yaklaşmasıyla yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı böyle bir tatbikat organize ettiklerini söyledi.

İtfaiyenin su altı arama kurtarma ekibinin geçmişte çok sayıda arama kurtarma olayında görev aldığını hatırlatan Katipoğlu, "Kale'de gerçekleşen tatbikata da 6 kişilik bir ekiple katıldık. Bizim su altı arama kurtarma ekibimiz sadece Malatya'da görev yapmıyor, ülkemizin farklı noktalarında kurtarma ve arama çalışmalarına dahil oldu." diye konuştu.

Boğulma vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğine işaret eden Katipoğlu, "Yüzme için kesinlikle yüzme havuzlarının tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle gençler ve çocuklar için aileler çocuklarını takip etmeli ve bu konularda uyarmalı. Yine okullarda da öğretmenlerimizin bu konulara dikkat çekmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Katipoğlu, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi'nin kurulmasının da şehre fayda sağlayacağını belirterek, timin kurulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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Karakaya Baraj Gölü'nde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı
Karakaya Baraj Gölü'nde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı
Karakaya Baraj Gölü'nde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı
Karakaya Baraj Gölü'nde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karakaya Baraj Gölü'nde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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