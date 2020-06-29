Karakeçili İlçe Emniyet Amiri Tokur görevine başladı - Son Dakika

Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri görevine başladı.

Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Cihat Can, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu.

Can'dan boşalan Karakeçili İlçe Emniyet Amirliğine ise daha önce Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde farklı şubelerde görev yapan Komiser Yardımcısı Emrullah Tokur atandı.

Karakeçili İlçe Emniyet Amirliğinde mesaisine başlayan Tokur, hizmet için geldiklerini belirterek, asayiş, huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.