KARAKOÇ KÖYÜ ÇOCUKLARI KAYIP KÖPEKLERİ 'DIMDIM'I BÖYLE ARIYOR - Son Dakika

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bağlı Karakoçlu Köyünde yaşayan çocuklar, kaybolan köpekleri 'Dımdım'ı kendi elleriyle ile çizdikleri kayıp ilanı arıyor.

Kent merkezine 149 km uzaklıkla bulunan Kemaliye Karakoçlu köyündeki çocuklar, kaybolan köpekleri 'Dımdım'ı bulmak için harekete geçti. Hazırladıkları el ilanına köpeğinin bir de resmini çizen minik hayvan severler "Kayıp köpek ismi Dımdım. Kendisi yaşlıdır. Kulağı kesiktir ve tasmasında dikenleri vardır" deyip, ilanın altına da büyük harflerle 'lütfen' yazdılar.Görenleri duygulandıran çocuklar, köy çeşmesi önünde toplanarak 'Dımdım' için hazırladıkları el ilanlarını ellerine alıp bir video çekerek seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştılar.