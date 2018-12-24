Son Dakika Haberleri: Karakolda Fenalaşan Kişi Hastanede Öldü

Karakolda Fenalaşan Kişi Hastanede Öldü

1 saat önce

Erzincan'da, trafikte yaşanan tartışma sonrası ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülen ve burada rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karakolda Fenalaşan Kişi Hastanede Öldü, System.String[]
Erzincan'da, trafikte yaşanan tartışma sonrası ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülen ve burada rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde otomobili ile seyir halindeki Tarkan Albayrak, trafikte bir başka otomobildeki A.K, S.K. ve A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları gözaltına aldı.


İfadelerinin alınması için Şehit Enes Bediz Karakolu'na götürülenlerden Albayrak, bir süre sonra rahatsızlandı.


Karakola çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tarkan Albayrak, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Albayrak'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:19 Kaynak: AA

Osmanlı Mahallesi, Tarkan, Erzincan, 3. Sayfa
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