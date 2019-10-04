Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet
Son Dakika Spor Haber

Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet

1 saat önce

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 6. haftasında deplasmanda Yomraspor ile karşı karşıya gelecek.

Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet, System.String[]

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 6. haftasında deplasmanda Yomraspor ile karşı karşıya gelecek.


TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 6. hafta maçında Yomraspor deplasmanına çıkacak. Kırmızı siyahlı ekip zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de futbolculara tatlı ikramında bulundular. Kulüp Başkanı Aslan takıma güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Yomra maçından da galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.


Sezonun ilk 5 haftasında güzel oyunları ve alınan sonuçlardan dolayı futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ettiğini aktaran Kulüp Başkanı Aslan, "Biz bu sonuçların tesadüfen değil iyi futbolculardan kurulan kadro ve oluşan aile ortamından kaynaklandığına inanıyoruz. Bu sezon inşallah bu şekilde devam edip sezon sonu şampiyonluğu Şanlıurfa'mıza ve Karaköprü'ye getirmek istiyoruz. Biz yönetim olarak takımımızın arkasındayız ve her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.


Karbel Karaköprü Belediyespor'un Yomraspor ile deplasmanda oynayacağı maç 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Yomra İlçe Stadında başlayacak ve maçı İstanbul Bölgesi hakemi Serdar Akkoçoğlu yönetecek. - ŞANLIURFA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aslan, Karaköprü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolseverlere müjde! Maç özetleri artık TRT'den yayınlanacak
Isaac Promise hayatını kaybetti Beşiktaş'ta Güven Yalçın, oyuna devam edemedi! Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]