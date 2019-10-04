Karaköprü Belediyespor'da hedef galibiyet

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 6. haftasında deplasmanda Yomraspor ile karşı karşıya gelecek.



TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 6. hafta maçında Yomraspor deplasmanına çıkacak. Kırmızı siyahlı ekip zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de futbolculara tatlı ikramında bulundular. Kulüp Başkanı Aslan takıma güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Yomra maçından da galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.



Sezonun ilk 5 haftasında güzel oyunları ve alınan sonuçlardan dolayı futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ettiğini aktaran Kulüp Başkanı Aslan, "Biz bu sonuçların tesadüfen değil iyi futbolculardan kurulan kadro ve oluşan aile ortamından kaynaklandığına inanıyoruz. Bu sezon inşallah bu şekilde devam edip sezon sonu şampiyonluğu Şanlıurfa'mıza ve Karaköprü'ye getirmek istiyoruz. Biz yönetim olarak takımımızın arkasındayız ve her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.



Karbel Karaköprü Belediyespor'un Yomraspor ile deplasmanda oynayacağı maç 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Yomra İlçe Stadında başlayacak ve maçı İstanbul Bölgesi hakemi Serdar Akkoçoğlu yönetecek. - ŞANLIURFA