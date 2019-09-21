Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor Manisa deplasmanından galibiyetle ayrıldı
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Karaköprü Belediyespor Manisa deplasmanından galibiyetle ayrıldı

1 saat önce

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında deplasmanda Manisaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karaköprü Belediyespor Manisa deplasmanından galibiyetle ayrıldı, System.String[]

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında deplasmanda Manisaspor'u 2-0 mağlup etti.


TFF 2. Lig'de Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında Manisaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 90 dakika üstün bir oyun sergileyen Karaköprü Belediyespor, maçtan 2-0'lık sonuçla ayrılarak puanını 10'a yükseltti. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı, Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Yöneticiler, Mehmet Mevlüt Keklik, Sait Toprak, Yaşar Aksoy, Vedat Yurum, Ferit Çakmaklı ve Ahmet Badıllı takip etti.


Maça Karbel Karaköprü Belediyespor iyi başladı. Konuk Karbel Karaköprü Belediyespor maçın 38. dakikasında Gökdeniz Varol'un ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da kontrolü elinden bırakmayan Kırmızı siyahlı ekipte oyuna sonradan dahil olan Arif Bostancı attığı golle maçın skorunu tayin etti.


Karbel Karaköprü Belediyespor Manisaspor deplasmanında aldığı 3 puan ile puanını 10'a yükseltti. Kırmızı Siyahlı ekip gelecek hafta kendi sahasında Çatalcaspor'u konuk edecek. - ŞANLIURFA

Manisaspor, Karaköprü, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
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