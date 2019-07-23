Karaköprü'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Karaköprü
Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı
öncesi ilçedeki kurban kesim ve satış yerlerini belirledi.
Kurban Bayramı'nda vatandaşların daha rahat ve nezih ortamda kurbanlarını kesmeleri için titiz bir çalışma yapan Karaköprü Belediyesi, Kurban satışı yapılabilecek yerleri Akbayır
Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı ve Mimar Sinan
Bulvarı ve Seyrantepe (Maşuk) mahallesi olarak belirledi. Kurban kesim için ise, "Karşıyaka
Mahallesi Çevik Kuvvet Bölgesi Kazancı Bedih
Parkı karşısı kapalı Pazar alanı, Ali Baba (Merkez) Mahallesi Karaköprü Belediyesi Hamamı üstü kapalı semt pazarı alanı, Doğukent Mahallesi kapalı semt pazarı alanı, Şenevler Mahallesi 1 ve 2 nolu kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi kapalı cumartesi semt pazarı alanı, Çankaya
Mahallesi M. Hafız Bulvarı üzeri kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi Narlı
İlk Öğretim Okulu arkası Çarşamba pazarı yeri, Akbayır Mahallesi çırağan sitesi yanı, Seyrantepe (Toki-Maşuk) Mahallesi Molla Gürani Okulu arkası Semt pazarı alanı, Narlıkuyu
Mahallesi kapalı semt pazarı alanı ve Atakent Mahallesi
Esentepe Cumartesi Semt Pazarı alanı" belirlendi. - ŞANLIURFA