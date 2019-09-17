Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de vatandaşlara Aşure ikramı
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Karaköprü'de vatandaşlara Aşure ikramı

1 saat önce

Karaköprü Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Karaköprü'de vatandaşlara Aşure ikramı, System.String[]

Karaköprü Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.


Karaköprü Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla Yaşam Sokağı'nda bir etkinlik düzenleyerek, vatandaşlara aşure ikram etti. Programa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Aşure programında konuşan Baydilli, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en önemli etken gelenek, örf ve adetlerimize bağlı olmamızdır. Aşure de yine bolluk ve bereketin sembolü olan, geçmişten günümüze gelen güzel bir adettir. Bizler aşureyi bereketin, huzurun ve beraberliğin sembolü olmasından yola çıkarak bu etkinliği gerçekleştirdik ve değerli vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunmak istedik. Programımıza katılan, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, AK Parti, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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