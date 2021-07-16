Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı - Son Dakika

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Karaköy'de, Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar istikametine giden T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy'de ters yöne girdiği belirtilen taksiye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza nedeniyle seferler geçici bir süre için Bağcılar- Eminönü istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul, daha sonra tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Bu arada kazaya karışan taksi yoldan kaldırıldı.