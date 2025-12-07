Karaköyspor Liderliğini Sürdürüyor

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda 3. hafta maçları nefes kesti. Karaköyspor deplasmanda 3 farklı skorla galip gelip liderliğini sürdürürken, Horozköyspor, A. İstasyonspor ve 1984 Salihlispor haftayı galibiyetle kapatan diğer ekipler oldu.

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda 3. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olurken, Karaköyspor 3. haftayı da lider tamamladı. Horozköyspor, A. İstasyonspor ve 1984 Salihlispor da haftayı galibiyetle kapatan diğer ekipler oldu.

Ligin güçlü ekiplerinden 1984 Salihlispor, TopSahası SK'yı 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladı. Çatalköprü Spor Kulübü ise sahasında konuk ettiği Karaköyspor'a 3-0 yenilerek puan arayışını sürdürdü.

A. İstasyonspor, kendi sahasında ağırladığı Turgutlu 45 FSK'yı 2-1 mağlup ederek çıkışa geçerken, haftanın bir diğer mücadelesinde Yıldızspor 45 ile Horozköyspor karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynayan Horozköyspor, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

3. hafta sonunda Karaköyspor 9 puanla zirvede yer alırken, Turgutlu 45 FSK, Horozköyspor, 1984 Salihlispor ve A. İstasyonspor 6'şar puanla takiplerini sürdürdü.

B Grubu'nda 4. hafta programında ise Horozköy - A. İstasyon, Turgutlu - 1984 Salihli, Topsahası - Çatalköprü ve Karaköy - Yıldızspor mücadeleleri oynanacak. - MANİSA