Karaman\'da 46 Suçlu Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-18 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 715 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 41 fişek, 9 kesici-delici alet, 60 litre etil alkol, 600 dolu makaron, 140 paket kaçak sigara, 5307 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.