KARAMAN'DA 745'İNCİ TÜRK DİL BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

KARAMAN'da 745'inci Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında şölen yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karaman'da her yıl 10-15 Mayıs arasında kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi törenleri çeşitli etkinliklerle başladı. Bugün sabah 09.30'da Karaman Gar'ında başlayan şölen yürüyüşü Atatürk Parkı'nda sona erdi. Kutlama komitesi burada okunan İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. TÜRKPA milletvekilleri ve protokol üyeleri çelenk programının ardından Yunus Emre Türbesini ziyaret etti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) milletvekillerinin de katıldığı şölen yürüyüşünde Karamanoğlu Mehmetbey'i temsili olarak canlandıran oyuncu, at üzerinde Karamanoğlu Mehmetbey'in Türkçe fermanını okudu.