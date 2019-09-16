Son Dakika Haberleri: Karaman'da "Ahilik Haftası" kutlamaları
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Karaman'da "Ahilik Haftası" kutlamaları

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, "Ahilik Haftası" kutlamaları dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Heyeti'ni makamında kabul etti.

Karaman'da

Karaman Valisi Fahri Meral, "Ahilik Haftası" kutlamaları dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Heyeti'ni makamında kabul etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meral, ahilik geleneğinin yaşatılmasına yönelik gayretleri takdirle karşıladığını söyledi.

Kutlamaların gerek Ahi Evran-ı Veli'nin hatırasının yad edilmesi, gerekse değerlerin korunması ve geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşıdığını belirten Meral, ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür etti.

Ziyarete, Ticaret İl Müdürü Ayşe Ünal, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ahilik Haftası, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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