Karaman'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Karar üzerine jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Açıklamada kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Başyayla Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, Büyükkarapınar köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Karaman 'ın Başyayla ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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