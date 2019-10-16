Son Dakika Haberleri: Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son Dakika Güncel Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

1 saat önce

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Pınarkaya köyünde, Mehmet Budak (80) yönetimindeki traktör, Kaynar mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Budak'ın cenazesi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Budak, Ayrancı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar
Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması: 2020 yazında düzenleme çalışmaları başlayacak 144 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım 6 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:24:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]