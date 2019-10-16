Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
1 saat önce
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Pınarkaya köyünde, Mehmet Budak (80) yönetimindeki traktör, Kaynar mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Budak'ın cenazesi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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