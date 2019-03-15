Karaman'da Kablo Hırsızları Tutuklandı
1 saat önce
Karaman'da çok sayıda sulama kuyusundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karaman
'da çok sayıda sulama kuyusundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kazımkarabekir
ilçesi ile şehir merkezinde 24 farklı sulama kuyusundan bakır kablo hırsızlığının yaşanması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen ve kuzen olduğu öğrenilen D.Ç. ve D.Ç gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı
Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var
Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi