Karaman'da Kaza: Sürücü Araçtan Kaçtı

Karaman\'da Kaza: Sürücü Araçtan Kaçtı
05.01.2026 01:46
Karaman'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarparak sürücüsü kayıplara karıştı.

Karaman'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaza yerini terk etti.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ARL 650 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise kaza yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı. Aracını terk eden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

