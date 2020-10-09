Karaman'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında semt pazarı ve dolmuş duraklarında denetlemede bulundu.

Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki uygulamaları denetleyen Işık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işık, alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı ile sohbet ederek, alışveriş sırasında siperlik takılması, fiziki mesafenin korunması, maske kullanımı ve temizlik kurallarının yanı sıra bütün yaşam alanları ve iş kollarında zorunlu hale gelen HES kodu uygulamasının kullanımı hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Daha sonra Işık, Karaman Otogarındaki ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan dolmuş durağını denetledi.

Işık, yolcu sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutularak fiziki mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet edilmesinin Kovid-19 ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi adına önemli olduğunu belirtti.

Denetimlerde Vali Işık'a İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin de eşlik etti.