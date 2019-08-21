Son Dakika Haberleri: Karaman'da metruk binalar yıkılıyor
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Karaman'da metruk binalar yıkılıyor

1 saat önce

Karaman'da kent merkezinde bulunan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

Karaman'da metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Karaman'da kent merkezinde bulunan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, kentin belirli bölgelerinde yer alan ve zaman zaman uygunsuz amaçlar için kullanılan metruk yapıları temizlemeye devam ettiklerini belirtti.


Terk edilmiş binaların tespit edilip arsa sahiplerinden izin alındıktan sonra yıkım işleminin yapıldığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Yıkılan yapıların bulunduğu alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce zemin düzenlemesi yapılarak geçici otopark alanı olarak değerlendiriliyor. Şehrin trafiğini rahatlatmak, halkımızın güvenliğini sağlamak ve beraberinde estetik anlamda düzenlemeler yapmak üzere bu çalışmalarımız devam edecek."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:34 Kaynak: AA
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