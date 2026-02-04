Karaman'da Oğul Silahla Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Karaman'da Oğul Silahla Vuruldu

Karaman\'da Oğul Silahla Vuruldu
04.02.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Selvi, babası tarafından depoda vurularak hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti.

Karaman'da babası tarafından evlerinin deposunda silahla vurulmuş halde bulunan Ömer Selvi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta bulunan müstakil evin bitişiğindeki depoda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, baba A.S., depodan silah sesi gelmesi üzerine durumu kontrol etmek için dışarı çıktı. Depoya giren baba, veteriner teknikeri olan 44 yaşındaki oğlu Ömer Selvi'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Ömer Selvi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Selvi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Selvi, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Oğul Silahla Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:22:03. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Oğul Silahla Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.