Karaman'da özel öğrencilerle bahar şenliği düzenlendi - Son Dakika

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Engelliler Haftası dolayısıyla bahar şenliği düzenlendi.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla düzenlenen şenliğin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, toplumun bilinçlenmesi adına bu tür etkinliklerin hafta boyunca süreceğini söyledi.

Görme, işitme ve konuşma engellerinin yanı sıra ortopedik, zeka ve ruhsal rahatsızlığı bulunanların hayatlarını devan ettirirken yaşadığı sıkıntılara değinen Çalışkan, "Gerek evde eğitim, gerekse özel eğitim alanındaki uygulamalarla bireysel eğitimler, aile eğitimleri, sportif ve fiziksel aktivitelerle bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her birimizin engelli adayı olduğu dünyada, hiçbir farklılık gönülden gönle dostluk, sevgi ve kardeşlik üzerine kurulacak dünyanın en kuvvetli bağlarına engel olamaz." diye konuştu.

Çalışkan, devletin imkanları sayesinde, engelliler ve ailelerine verilen desteğin her alanda arttığını belirtti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık ise özel eğitim gören çocuklar ve aileleriyle Engelliler Haftası'nı kutladıklarını anımsatarak, etkinlikte emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şenlik, çeşitli spor etkinlikleri, canlı müzik ve uçurtma etkinliğiyle devam etti.

Programa, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ve özel eğitim gören öğrenciler katıldı.