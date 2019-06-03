Karaman'da şehitlik ziyareti
1 saat önce
Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğini ziyaret edildi.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:34 Kaynak: AA
'da Ramazan Bayramı
öncesi Garnizon Şehitliği ve Polis
Şehitliğini ziyaret edildi.
Garnizon ve Polis şehitliklerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
İl protokolü şehitlikleri ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ederek dua etti ve kabirlere çiçek koydu.
Ziyaretlere Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti
Karaman Milletvekilleri Recep Şeker
ve Oğuzhan Selam Eser, Belediye Başkanı Savaş
Kalaycı, daire müdürleri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı.
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