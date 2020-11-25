Karaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Karaman'da şüpheli ölüm

Karaman'da bir kadın, banyoda ölü bulundu.

Karaman'da bir kadın, banyoda ölü bulundu. İddiaya göre, İ.S, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı Esengül Prıehaeusser'ü (37), banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Prıehaeusser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Prıehaeusser'in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, İ.S'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürüyor.

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