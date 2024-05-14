Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha çirkin bir saldırıya maruz kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu kendisine gönderilen ırkçı mesajı sosyal medyadan paylaştı.
Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak "Tipik" notunu düştü.
Zaha'nın paylaşımı şöyle:
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı Zaha, kendisine gelen ırkçı mesajı ifşa etti - Son Dakika
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