Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. A.K. idaresindeki 07 ACM 287 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 07 AJF 520 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.K. idaresindeki otomobildeki 77 yaşındaki A.H.K. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN