Karaman'da Uygulamalar: 13 Aranan Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Karaman'da Uygulamalar: 13 Aranan Yakalandı

Karaman\'da Uygulamalar: 13 Aranan Yakalandı
26.01.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da son bir haftada 13 aranan şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı; çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman'da son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, 9'u tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak alkolde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde yürütülen çalışmalarda 2 bin 78 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 35 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 4 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 25 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Uygulamalarda 61 araç trafikten men edilirken, 12 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 14 adet kesici-delici alet, 401 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 5 gram bonzai hammaddesi, 1 gram eroin, bin 591 adet sentetik hap ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece-gündüz demeden çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Uygulamalar: 13 Aranan Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:43:19. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Uygulamalar: 13 Aranan Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.