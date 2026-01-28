Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da polisin bir evde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada esrar ve kenevir tohumu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada T.D., isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şahsın şehir merkezindeki ikametinde Daisy isimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada plastik bidonlara koyulmuş 1 kilo 492 gram esrar, 165 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ev sahibi T.D.'nin işlemleri sürüyor. - KARAMAN