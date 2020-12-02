Yıkılan metruk binada kafatası ve kemik parçaları bulundu - Son Dakika

Karaman'da metruk binanın yıkımı sırasında kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi'nde metruk bir binanın yıkımını gerçekleştiren Karaman Belediyesi ekipleri, bu sırada kafatası ve kemik parçaları buldu.

Belediye ekipleri, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kafatası ve kemik parçalarını inceledi.

Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından kafatası ve kemikler emniyete götürüldü.