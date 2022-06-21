Karaman'ın il oluşunun 33. yılı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman'ın il oluşunun 33. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şeker, mesajında, Karaman'ın 1989'da Resmi Gazete'de yayımlanan 3578 sayılı kanun ile Türkiye Cumhuriyetinin 70. ili olduğunu hatırlattı.

Karaman'ın il oluşunun 33. yılını tüm hemşerileriyle sevinç, mutluluk ve coşkuyla kutladıklarını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Karaman, sanayisi, tarımı ve ekonomisiyle her geçen gün daha da büyüyor. Gelişen kadim kentimizin tarihi zenginliklerinin, turizm potansiyelinin ve tabi güzelliklerinin ortaya çıkartılarak tanıtımı, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, gelişmesi ve her alanda daha da ileriye giderek hak ettiği seviyeye yükseltilmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Önemli projeleri hayata geçirerek Karamanımızın bir marka şehir olması en temel hedefimizdir."

Başkan Kalaycı ise Karaman'ın köklü tarihi, coğrafi konumu ve ekonomiye katkısıyla, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin önemli ve güzide şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Kalaycı, şehrin güzel insanları için her zaman var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.