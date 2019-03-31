Son Dakika Haberleri: Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hayri Samur kazandı.

Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hayri Samur kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hayri Samur bin 487 oy aldı.

-Samur'un öz geçmişi

Samur, 1962 yılında Sarıveliler'de doğdu. İlk öğrenimini Sarıveliler'de, orta öğrenimini Ermenek'te, lise öğrenimini Çumra'da tamamlayan Samur, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı'nda (İnsan Kaynakları Yönetimi) yüksek lisans yaptı.

1985-1994 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sivil memur olarak görev yapan Samur, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne memur olarak naklen atandı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrosuna atanan Samur, Kültür, Spor, Sağlık, Satın Alma şube müdürlükleri görevinde bulundu.

Samur, 2 dönem Sarıveliler Belediye başkanlığı görevini yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA

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