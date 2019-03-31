Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hayri Samur kazandı.
Karaman
'ın Sarıveliler
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hayri Samur
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hayri Samur bin 487 oy aldı.
-Samur'un öz geçmişi
Samur, 1962 yılında Sarıveliler'de doğdu. İlk öğrenimini Sarıveliler'de, orta öğrenimini Ermenek
'te, lise öğrenimini Çumra
'da tamamlayan Samur, Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı'nda (İnsan Kaynakları Yönetimi) yüksek lisans yaptı.
1985-1994 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde sivil memur olarak görev yapan Samur, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne memur olarak naklen atandı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrosuna atanan Samur, Kültür, Spor, Sağlık, Satın Alma şube müdürlükleri görevinde bulundu.
Samur, 2 dönem Sarıveliler Belediye başkanlığı görevini yürüttü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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