Karaman Valisi Alpaslan Işık, evleri yangından zarar gören aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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Karaman Valisi Alpaslan Işık, evleri yangından zarar gören aileyi ziyaret etti

14.03.2022 19:44
Karaman Valisi Alpaslan Işık, evleri yangından zarar gören aileyi ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kılbasan köyünde meydana gelen yangında evi ve tarım malzemeleri yanan Veyis Dülger ve ailesini ziyaret etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kılbasan köyünde meydana gelen yangında evi ve tarım malzemeleri yanan Veyis Dülger ve ailesini ziyaret etti.

Vali Işık, Veyis Dülger'e ait ev ve evin bitişiğinde bulunan garajda meydana gelen yangında hafif ticari araç, traktör, 4 adet motosiklet ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldiğini öğrendi.

İncelemelerde bulunan Işık, köy muhtarı Adalet Orhan ve yetkililerden bilgi aldı.

Veyis Dülger ve ailesiyle de görüşen Işık, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Mehmet Alpaslan Işık, Kılbasan, Karaman, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Alpaslan Işık, evleri yangından zarar gören aileyi ziyaret etti - Son Dakika


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