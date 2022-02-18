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Karaman Valisi Işık'a ziyaretler - Son Dakika

Karaman Valisi Işık'a ziyaretler

18.02.2022 17:19
Karaman Valisi Işık'a ziyaretler

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) Başkanı Rıza Duru ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) Başkanı Rıza Duru ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Dernek Başkanı Duru, dernekleşme sürecini tamamlayan ve kısa adı KARTAP olan Karaman Tanıtım Platformunun amacı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Vali Işık, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve birçok farklı unsuru içerisinde barındıran Karaman'ın sahip olduğu değerler ile turizm açısından da çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, KARTAP gibi kuruluşların öncülüğünü yaptığı bu tür çalışmaların ilin tanıtımının daha iyi yapılabilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.

Karaman'ın tanıtımına yönelik yürüttükleri çalışmalar nedeniyle Duru ve yönetim kurulu üyeleri Osman Nuri Koçak ve Ömer Karayumak'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Işık'a, ziyaretin sonunda "Karaman'ın Söz Varlıkları Sözcükler" isimli kitabı hediye edildi.

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Mehmet Alpaslan Işık, Rıza Duru, Karaman, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık'a ziyaretler - Son Dakika


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