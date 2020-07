Karaman Valisi Işık'ın Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Işık mesajında, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının "en üst" düzeyde idrak edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaşandığı ve yaşatıldığı, millet olarak güçlü bağlarla sahip olduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekişmesine zemin oluşturan Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bayramların, dostluğu, barışı, huzuru, geleceği, soframızı, mutluluğumuzu, hüznümüzü, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi "en sıcak" şekilde hissettiğimiz mübarek ve mukaddes günler olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli hazırlığı yapmış ve her türlü tedbiri almıştır. Sizlerden alınan tüm kararlara ve görevlilerin ikazlarına uymanızı seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum. Bilindiği üzere, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda sürdürülmektedir. Bu zor günleri, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, her zaman coşkuyla kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için başta maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik konusunda alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Bu duygularla ilimizde görev yapan bütün kamu görevlileri ve aileleriyle Karamanlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."