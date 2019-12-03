Son Dakika Haberleri: Karamenderes Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
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Karamenderes Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki Karamenderes Çayı'nda, balıkların kıyıya vurduğu görüldü.

Karamenderes Çayı'nda balık ölümlerine inceleme, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki Karamenderes Çayı'nda, balıkların kıyıya vurduğu görüldü. Telef olan balıklardan incelenmek üzere numuneler alındı.

Ezine'ye bağlı Pınarbaşı ve Bozalan köylerinde yaşayanlar, Karamenderes Çayı'nda balıkların kıyıya vurduğunu görünce yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Telef olan balıklardan incelenmek üzere numuneler alındı. Öte yandan geçen hafta da Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda, balık ölümleri meydana gelmişti. Kıyıya vuran balıklardan incelenmek üzere numuneler alınmıştı.


Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:12 Kaynak: DHA
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