Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Karamüsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülten Öcal'a motosiklet çarptı.

Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin Karamüsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülten Öcal'a motosiklet çarptı. Kazada Öcal ve motosiklet sürücüsü Hüsnü S. (20) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karamüsel'deki D-130 yolunda meydana geldi. Hüsnü S.'nin (20) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülten Öcal'a çarptı. Kazada, Öcal ile Hüsnü S. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülten Öcal, Yalova'daki özel hastaneye, Hüsnü S. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Karamürsel Devlet Hastanesi, Yalova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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