Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

7 saat önce

Karamürsel ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Karamürsel ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Kayacık Mahallesi İznik yolunda H.S. idaresindeki 07 EJ 553 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülten Öcal'a (73) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya Gülten Öcal yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Öcal ise Yalova'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karamürsel, Kayacık, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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