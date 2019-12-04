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Karamürsel'den kısa kısa

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Karamürsel ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik, Sakarya Engelliler Federasyon Başkanı Nadide Dülger, daire amirleri, meclis üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, "Engelliler için bizim hedefimiz belediye, kamu ve kuruluşlarla bulunduğumuz seviyeden bir üst seviyeye taşımak." dedi


Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da engellilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, her çocuğun haklarıyla doğduğunu ve tüm insanların eşit olduğu vurguladı.

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi maddi ve manevi yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile yardımseverlere teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Sakarya Engelliler Federasyonu tarafından Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğine hediye edilen tekerlikli sandalye, ihtiyaç sahibi Ayşebay Sağdıç'a protokol tarafından teslim edildi.

Program, katılımcıların gönüllerince eğlendiği etkinliklerle sona erdi.

-Ülkü Ocakları'ndan ziyaret

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karamürsel Gazanfer Bilge İşitme Engelli İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve MHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeşim Seymen, Gazanfer Bilge İşitme Engelli İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Kamuran Öğcem, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Göktekin, yaptığı konuşmada, "Sevgi varsa engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir. Sizleri önemsiyor ve seviyoruz. Hepimiz bir engelli adayıyız." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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