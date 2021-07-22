Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tatilcilerin güvenli yolculuk yapmaları için denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, D-130 kara yolunda gerçekleştirilen kontrollerde, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yanı sıra trafik denetimi yapıyor.
Eğitici ve uyarıcı faaliyetlerle bayram tatilinin kazasız atlatılması için çalışma yürüten ekipler, ana yollarda devriye görevi yaparak kural ihlalinde bulunan sürücüleri uyarıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde - Son Dakika