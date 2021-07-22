Karamürsel Jandarma Asayiş ve Trafik timleri bayram mesaisinde - Son Dakika

Eğitici ve uyarıcı faaliyetlerle bayram tatilinin kazasız atlatılması için çalışma yürüten ekipler, ana yollarda devriye görevi yaparak kural ihlalinde bulunan sürücüleri uyarıyor.

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde, Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tatilcilerin güvenli yolculuk yapmaları için denetimlerini sürdürüyor.

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