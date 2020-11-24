Karapınar'da öğretmenlere kitap hediye edildi - Son Dakika

Karapınar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlere kitap hediye edildi.

Prof. Dr. Mustafa Yavuz'un kaleme aldığı "Başımıza İcat Çıkaran Çocuklar ve Gençler" adlı kitaplar, okul müdürü ve öğretmenlere verilmek üzere, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal'a teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Öğretmenlerimizin bu anlamlı gününde bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, bu özel günümüzde bizlere kitap hediye eden Kaymakamımız Oğuz Cem Murat'a ve Belediye Başkanımız Mehmet Yaka'ya teşekkür ediyorum." dedi.