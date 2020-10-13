Karapınar Kaymakamı Murat'tan okullara ziyaret - Son Dakika

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başlaması ile yapılan ziyaretlerde öğrencilere maske ve kolonya hediye edildi.

Kaymakam Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi'nde, Salur Kemal Cantürk Ortaokulu ve İlkokulu, Güzelkışla Ortaokulu, Kayalı Ortaokulu ve İlkokulu, Tilkili İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini ziyaret etti.

Murat, okulların maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açıldığını belirterek, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Zorlu süreçte kurallara uyalım." ifadesini kullandı.