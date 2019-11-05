Son Dakika Haberleri: Karapınarda "İklim dostu iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları" projesi
Son Dakika Güncel Karapınarda 'İklim dostu iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları' projesi

Karapınarda "İklim dostu iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları" projesi

7 saat önce

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nca "İklim dostu iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları" kapsamında vatandaşların bilinçli tarım ve hayvancılık yapmaları için proje başlatıldı.

Karapınarda

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nca "İklim dostu iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları" kapsamında vatandaşların bilinçli tarım ve hayvancılık yapmaları için proje başlatıldı.

Yüksekokul Müdür Vekili Naim Çağlar Diri, projenin Karapınar Meslek Yüksekokulu ile Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Diri, Karapınar'daki birinci derece doğal sit alanı sınırları içerisinde yer alan Meke Gölü ve Acıgöl çevresinde iyi tarım uygulamaları ile tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan olası kirletici bileşenleri önlenerek bilinçli tarım ve hayvancılık yapılması amaçlandığını kaydetti.

Proje çerçevesinde eğitimler yapılacağını kaydeden Müdür Vekili Diri, "Proje kapsamında doğal sit alanları çevresinde bulunan Kesmez ve Yeşilyurt mahallerinde bulunan çiftçilere analize dayalı bilinçli gübreleme, ilaçlama, sulama, meraların yönetimi, hayvan refahını sağlayıcı teknikler, hayvan beslemede doğal kaynaklardan yararlanma, tarımsal finansman gibi konularda bilinçlendirici eğitimler gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Diri, projeye çok sayıda akademisyenin destek vereceğini sözlerine ekledi.

Selçuk Üniversitesi, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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