Karaşahin, Esnaf Odası Başkanlığını Kazandı
29.01.2026 09:39
Hüsamettin Karaşahin, Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda 469 oy alarak yeniden başkan seçildi.

(MUĞLA) - Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 51 yıllık Başkanı Hüsamettin Karaşahin güven tazeledi.

Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, bir dinlenme tesisinde yapıldı. Toplam 2 bin 259 üyesi bulunan odada, 675 üye sandık başına gitti. İki adayın başkanlık için yarıştığı seçimde mevcut Başkan Hüsamettin Karaşahin, 675 oyun 469'unu alarak bir kez daha oda başkanlığına seçildi.

Seçimlerde diğer aday Bayram Çelik 202 oy aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Teşekkür konuşması yapan Karaşahin, "51 yıldır aralıksız olarak bu hizmete devam etmekteyim. Her zaman esnaf arkadaşlarımızın yanlarında olduğumuz gibi yeni dönemde de hizmetimize devam edeceğiz. Odamızı ve esnafımızı bir adım daha ileri götürmek için mücadele edeceğiz. Halkımızın ve esnafımızın bize vermiş oldukları destekle, bizleri tekrar bu göreve layık gören bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karaşahin dışında odanın yönetim kurulu üyeliklerine Kazım Yavuz, İlhan Altınoluk, Ramazan Barlak, Nuran Yukarılı, Umut Aslan, Sezgin İzmir, Hüseyin Alacain, Necdet Özdel, Atilla Gültekin ve Ahmet Aslan; denetim kurulu üyeliklerine ise Hüseyin Durar, Muzaffer Eskin ve Seyfettin Kapan seçildi.

Kaynak: ANKA

