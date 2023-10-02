Boşandığı karısının kardeşine ve yanındakilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Boşandığı karısının kardeşine ve yanındakilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Güncelleme: 02.10.2023 03:52

Sakarya'da K.M.Ç. isimli şahıs, boşandığı eşinin erkek kardeşini tabancayla vurarak öldürüp yanında bulunan 2 kişiyi de yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde K.M.Ç., sokakta tartıştığı boşandığı eşinin kardeşini tabancayla vurarak öldürdü, yanında bulunan 2 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Dün gece saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesinde K.M.Ç. ile boşandığı eşinin erkek kardeşi Doğukan Davulcuoğlu (27) arasında ailevi nedenlerden dolayı sokak ortasında tartışma yaşandı. Davulcuoğlu'nun yanında bulunan iki kişinin de araya girmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. K.M.Ç., belinden çıkardığı tabancayla eski kayınbiraderi ile yanında bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

Boşandığı karısının kardeşini öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Davulcuoğlu ve yanında bulunan G.D. (23) ile M.F.Y., ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğukan Davulcuoğlu doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirdi. Tedavisine devam edilen yaralılardan M.F.Y'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖZALTINDA

Polis, olayın ardından kaçan zanlı K.M.Ç'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Doğukan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı karısının kardeşine ve yanındakilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşandığı karısının kardeşine ve yanındakilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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