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Karasu'da denizde 3 hortum oluştu - Son Dakika

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

15.09.2021 19:55

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Denizde etkili olan biri büyük 2'si küçük hortum, plaja ulaştıktan sonra kayboldu.

Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum panik yarattı. 1'i büyük 3 hortuma kıyıda bulunanlar endişeyle baktı. Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Endişelenen tatilciler ise plajdan kaçtı.


Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Karasu'da denizde 3 hortum oluştu
Karasu'da denizde 3 hortum oluştu

Hortum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karasu'da denizde 3 hortum oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karasu'da denizde 3 hortum oluştu - Son Dakika
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