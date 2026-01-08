Okulda şüpheli ölüm! "Lavaboya" diyerek sınıftan çıktı, pencereden düşerek öldü - Son Dakika
Okulda şüpheli ölüm! "Lavaboya" diyerek sınıftan çıktı, pencereden düşerek öldü

Okulda şüpheli ölüm! "Lavaboya" diyerek sınıftan çıktı, pencereden düşerek öldü
08.01.2026 14:00
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan bir ortaokulda lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıkan sekizinci sınıf öğrencisi, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S., ders işlendiği sırada lavabo ihtiyacını olduğunu belirterek sınıftan çıktı.

PENCEREDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebeple camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi, yabancı uyruklu İ.S., 08.01.2025 tarihinde saat 10.30 sıralarında, ders işlenildiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek öğretmeninden izin almış, ardından okulun 1. kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu ve henüz bilinmeyen bir nedenle camdan düşerek ağır şekilde yaralandığı anlaşılmıştır.

Olayın hemen ardından sağlık ekiplerine haber verilmiş, öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat acilen başlatılmıştır"

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Sakarya, Karasu, Son Dakika

