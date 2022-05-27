Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu - Son Dakika
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Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu

27.05.2022 11:03

Tekirdağ'da Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin karatede altın madalya sahibi okul müdürü Murat Kıroğlu, mücadele edeceği Balkan Çocuklar Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda gözünü zirveye dikti.

Tekirdağ'da Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin karatede altın madalya sahibi okul müdürü Murat Kıroğlu, mücadele edeceği Balkan Çocuklar Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda gözünü zirveye dikti.

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda kata dalında geçen yıl altın madalya kazanan 45 yaşındaki Kıroğlu, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan milli takım seçmelerinde Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kıroğlu, Sırbistan'da 3-5 Haziran'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karatede uluslararası derece kazanarak başarılarına yenisini eklemek istediğini söyledi.

Kıroğlu, Balkan Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istediğini dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu anlatan Kıroğlu, "Sonraki hedefim Balkan şampiyonluğu görmekti. İstanbul'daki milli takım seçmesinde beş tur maç yapıp rakiplerimizi yendikten sonra Balkan Şampiyonası'na gitme hakkı elde ettim. Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Geçmişte de milli takımı temsil ettiğimiz anlar olmuştu ama yine ayrı bir heyecan oluyor, ilk günkü gibi farklı bir haz duyuyoruz." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır karateyle ilgilendiğini belirten Kıroğlu, "Bu spora çocukluğumda başladım ve kopamadım. Bu yaşımıza rağmen hem sporcularımıza örnek olsun hem de sağlık açısından zinde kalalım diye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere de karate eğitimi veriyor

Kıroğlu, okuldan arta kalan zamanlarda öğrencilerine karate eğitimi verdiğini söyledi.

Kendi yaşadığı heyecanı öğrencilerinin de yaşamasını isteyen Kıroğlu, "Bu spora devam etme sebebim, çocuklarımıza rol model olmak. Biz ülkemizi bu yaşımızda temsil ediyorsak, onlar küçük yaşta bunu yapabilir." diye konuştu.

Okul müdürlüğünün dışında mesai saatlerinden sonra farklı kategorilerde Çerkezköy Belediyesi takımını da çalıştırdığını aktaran Kıroğlu, "Fahri antrenör olarak devam ediyorum. Bundan sonra inşallah milli takıma minikler kategorisinden başlayıp yıldızlar, ümitler, gençler kategorisinde başarılı sporcular yetiştiririm." ifadelerini kullandı.

Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu
Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu
Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu
Karateci okul müdürünün hedefi Balkan şampiyonluğu

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Kaynak: AA

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