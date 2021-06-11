Karavan katliamı zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde bir karavanda 3 kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

İlçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda iddiaya göre Oğuz B.(28), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra saat 04.30 sıralarında aralarında tartışma çıktı. Oğuz B. "Bana yanlış yaptınız" diyerek karavana birlikte geldiği arkadaşı çiğköfteci İsmail Varol(25) ve Orhan Yüksel'e(27) silahla ateş etti. Çıkan arbede de bitişiğinde bulunan karavanın camı kırıldı. Kırılan camın sesine uyanarak, ne olduğunu anlamak için karavandan dışarı çıkan Mustafa Önbaş'a (53) da silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İsmail Varol, Orhan Yüksel ve Mustafa Önbaş olay yerinde hayatlarını kaybetti. Karavanda bulunan Kemal Yüksel ise olay yerinden kaçarak emniyete sığındı. Yüksel daha sonra jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayın şokunu yaşayan katil zanlısı Oğuz B. babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi. Oğuz B.'nin babası durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri şahsı silahla birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN