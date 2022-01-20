Afyonkarahisar'da "KaravanFest" heyecanı başlıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenecek KaravanFest ile karavan tutkunları kentte bir araya gelecek.

Termal altyapılı kamp ve karavan alanı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek KaravanFest, yerli ve yabancı birçok karavan tutkununu ve tedarikçilerini buluşturmaya hazırlanıyor.

Gastronomisi, kültürü ve tarihi ile ön plana çıkan Afyonkarahisar, karavan tutkunlarının buluşma noktası olacak.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilecek ve Afyon Motor Sporları Merkezi Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda, dünyanın termal altyapılı tek karavan merkezinde yapılacak festivale, yüzlerce karavanın katılması bekleniyor.

KaravanFest Direktörü Mahmut Nedim Akülke, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'ın turizm, kaplıcalar ve kültür açısından farklılaştığını kaydetti.

Sahip olduğu bu zenginlikler açısından da yerli ve yabancı birçok turisti ağırlama fırsatı bulduğunu belirten Akülke, şunları kaydetti:

"Dünya Motokros Festivali ve Türkiye MotoFest başta olmak üzere ses getiren projeleri gerçekleştiren Afyonkarahisar'da, dünyanın en büyük trendi mobiliteyi öne çıkaran, sürdürülebilirliğe katkı sunan ve özel olarak akıllı eğlence konseptiyle zenginleştiriyoruz. Valiliğin, belediyenin, şehrin tüm yöneticilerinin desteklediği değer katacak etkinlikleri yapmayı sürdüreceğiz. Gerçekleştireceğimiz bu festivalde karavan tutkunlarını Türkiye'nin en gelişmiş karavan tesisinde bir araya getiriyoruz."

21-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde konser, söyleşi, karavan kültürü etkinlikleri, gezi turları ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek.