Son Dakika Haberleri: Karayazı Belediyesine görevlendirme
Son Dakika Güncel Haber

Karayazı Belediyesine görevlendirme

21 dakika önce

Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Karayazı Belediyesine görevlendirme, System.String[]

Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun, gözaltına alınması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. Maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. Maddesi'ne istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan devam eden savcılık soruşturması, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7,5 yıl hapis cezası Yargıtayca onandığı için gözaltına alınan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Karayazı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi
Son Dakika: Erzurum Valiliği: Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam görevlendirildi AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım Son Dakika: Bakanlık açıkladı: Pençe Harekatı'nda 111 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:16:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karayazı Belediyesine görevlendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]