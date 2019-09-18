Karayazı Belediyesine görevlendirme

Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun, gözaltına alınması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. Maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. Maddesi'ne istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan devam eden savcılık soruşturması, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7,5 yıl hapis cezası Yargıtayca onandığı için gözaltına alınan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.